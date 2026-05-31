Министр обороны Японии Коидзуми отверг обвинения в новом милитаризме

Утверждения о «новом милитаризме» Японии не соответствуют реальному положению дел, заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Некоторые из вас, возможно, слышали термин “новый милитаризм”. Но нет ничего дальше от истины. И всё же про Японию говорят “новый милитаризм”. Разве это не странно?» — сказал глава ведомства.
По его словам, после окончания Второй мировой войны страна последовательно исполняла нормы международного права, в том числе Устава ООН. Кроме того, как отметил Коидзуми, Токио активно работал над сохранением «свободного и открытого мирового порядка».
Министр также обратил внимание, что Япония не относится к числу ядерных государств, обладающих ядерным оружием и стратегическими бомбардировщиками. Коидзуми подчеркнул, что в случае возникновения спорных ситуаций странам требуется вступать в диалог, к которому Токио всегда открыт.
Напомним, в марте 2024 года КНДР обвинила Японию в возрождении императорской армии. Причиной такого шага стало назначение на должность главного священнослужителя японского синтоистского храма Ясукуни экс-адмирала Морских сил самообороны Умио Оцуки.