Удары ВСУ по ЗАЭС несут риск радиоактивной катастрофы, заявила Яшина

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по Запорожской АЭС несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«Любая атака на площадку атомной электростанции — вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, — перестает быть чисто военным действием. Она несет риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей», — сказала Яшина.
По ее словам, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий.
«Последствия выйдут за пределы поля боя», — сказала Яшина.
Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.