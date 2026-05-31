Удары ВСУ по ЗАЭС несут риск радиоактивной катастрофы, заявила Яшина

Яшина: любая атака на АЭС перестает быть чисто военным действием.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Удары ВСУ по Запорожской АЭС несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Любая атака на площадку атомной электростанции — вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, — перестает быть чисто военным действием. Она несет риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей», — сказала Яшина.

По ее словам, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий.

«Последствия выйдут за пределы поля боя», — сказала Яшина.

Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
