МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командование ВСУ привлекло радиотехническую бригаду ВВС Украины к оборудованию позиций, чтобы скрыть многомиллионные хищения бюджетных средств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, для оборудования позиций в Черниговской области противник задействовал военнослужащих 138-й радиотехнической бригады ВВС Украины.
«Сами украинские националисты уверены, что таким образом командование ВСУ покрывает коррупционные преступления черниговской администрации, освоившей сотни миллионов бюджетных средств на оборудовании укреплений», — уточнили силовики.