Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский экипаж танка уничтожил группу живой силы ВСУ в Сумской области

Экипаж танка группы «Север» уничтожил отправленную для ротации группу ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Экипажем танка Т-80БВМ 49 группировки войск «Север» в ходе боевой работы в Сумской области уничтожена отправленная для ротации личного состава группа живой силы ВСУ, сообщил РИА Новости командир танка с позывным «Митяй».

«Поступила команда, что выявлена группа противника. Есть информация, что это была группа, отправленная для ротации личного состава ВСУ, находящегося на передовых позициях. Мы вышли на точку, загрузились и стали отрабатывать по их местонахождению. Отработали, все удачно. Пехота шла — пехоту поразили», — сообщил агентству командир танка Т-80БВМ с позывным «Митяй».

По словам военнослужащего, перемещения подразделений ВСУ допущено не было.

«После перемещения с позиции попали под атаку дрона. FPV-дрон нас догнал, но РЭБ отработал и дрон упал сторону. Все благополучно, экипаж жив, здоров, целый и невредимый, задачу выполнили», — сообщил он.