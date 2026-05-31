Российский экипаж танка уничтожил группу живой силы ВСУ в Сумской области

КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Экипажем танка Т-80БВМ 49 группировки войск «Север» в ходе боевой работы в Сумской области уничтожена отправленная для ротации личного состава группа живой силы ВСУ, сообщил РИА Новости командир танка с позывным «Митяй».
«Поступила команда, что выявлена группа противника. Есть информация, что это была группа, отправленная для ротации личного состава ВСУ, находящегося на передовых позициях. Мы вышли на точку, загрузились и стали отрабатывать по их местонахождению. Отработали, все удачно. Пехота шла — пехоту поразили», — сообщил агентству командир танка Т-80БВМ с позывным «Митяй».
По словам военнослужащего, перемещения подразделений ВСУ допущено не было.
«После перемещения с позиции попали под атаку дрона. FPV-дрон нас догнал, но РЭБ отработал и дрон упал сторону. Все благополучно, экипаж жив, здоров, целый и невредимый, задачу выполнили», — сообщил он.