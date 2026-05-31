Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США приближаются к выгодному соглашению с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты постепенно приближаются к сделке с Ираном, которая бы устраивала Вашингтон. При этом он сказал, что не спешит заключать соглашение с Тегераном и вновь пригрозил возобновлением боевых действий против Ирана, если договориться не получится.

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты постепенно приближаются к сделке с Ираном, которая бы устраивала Вашингтон. При этом он сказал, что не спешит заключать соглашение с Тегераном и вновь пригрозил возобновлением боевых действий против Ирана, если договориться не получится.

«Я никуда не тороплюсь. В какой-то степени мне хотелось бы торопиться, так как представляю, как сильно снизятся цены на бензин (когда сделка будет заключена.— “Ъ”). Однако когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение», — заявил господин Трамп в интервью Fox News.

Ранее The New York Times сообщала, что господин Трамп решил переписать проект соглашения с Ираном. По данным Axios, его не устроили параграфы об утилизации иранских запасов обогащенного урана и ограничение его дальнейшего обогащения, а также он захотел скорректировать некоторые формулировки, касающиеся возобновления судоходства в Ормузском проливе. Документ, как ранее сообщали американские СМИ, уже был согласован переговорщиками двух стран.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше