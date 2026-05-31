Трамп: США приближаются к выгодному соглашению с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты постепенно приближаются к сделке с Ираном, которая бы устраивала Вашингтон. При этом он сказал, что не спешит заключать соглашение с Тегераном и вновь пригрозил возобновлением боевых действий против Ирана, если договориться не получится.