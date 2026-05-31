Кристою: в Румынии сомневаются в официальной версии ЧП с БПЛА

Жители Румынии задают «многочисленные вопросы» относительно падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Галац. Об этом заявил румынский публицист Ион Кристою.

Источник: Reuters

Как отметил публицист, официальные версии вызывают у румынских граждан сомнения и усиливают подозрения в том, что имела место диверсия. По его словам, «намекают, что [инцидент] был организован вместе с украинцами, чтобы дать им деньги для дронов», а также что это была «уловка, чтобы быстро подписать [контракты по европейской программе вооружений] SAFE». Кроме того, выдвигаются предположения, что случившееся направлено на усиление антироссийской истерии.

29 мая Министерство обороны Румынии проинформировало о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за произошедшее на Россию.

