Командир Карта: «Север» ликвидировал более 600 солдат ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем (БПС) и артиллерии 11-го корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 600 военнослужащих ВСУ в Харьковской области с начала мая. Украинские бойцы были ликвидированы на линии боевого соприкосновения и в пунктах временной дислокации, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 600 военнослужащих ВСУ с начала мая на харьковском направлении. Ликвидация живой силы противника происходила в ходе нанесения огневого поражения как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации. Воздушная разведка “Севера” фиксирует любое передвижение ВСУ, пресекает попытки украинских солдат ротации и организации контрнаступательных действий», — рассказал он, добавив, что российские военнослужащие также уничтожили огневые позиции артиллерии ВСУ, склады и технику доставки.
Карта отметил, что ликвидация живой силы позволяет лишить украинских солдат ротационного потенциала.