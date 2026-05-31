Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко раскритиковал визит представителей полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в парламент Финляндии. Свою позицию он изложил в социальной сети X, назвав решение о приглашении украинских радикалов серьезным ударом по репутации страны.
По словам Малинена, инициатором визита выступила депутат финского парламента Санна Антикайнен. Профессор выразил мнение, что таким образом в финское общество пытаются вернуть идеи, которые, как он считает, остались в прошлом после событий Второй мировой войны.
Также Малинен призвал другие европейские государства дистанцироваться от Украины. По его оценке, нынешний курс киевских властей оказывает негативное влияние на ситуацию в Европе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в европейских странах идет процесс возрождения нацизма. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это происходит через продвижение определенных идей в общественном пространстве и поддержку киевского режима.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба, ранее напомнила о действиях Финляндии во время Второй мировой войны. Она заявила об участии страны в боевых действиях против Советского Союза, а также упомянула ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных территориях.
