Axios: Трамп добивается изменений касательно ядерного досье в договоре с Ираном

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивается того, чтобы в проект соглашения об урегулировании конфликта с Ираном были внесены изменения, касающиеся ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил 30 мая портал Axios со ссылкой на источники.
По их свидетельству, американский лидер во время совещания с членами своей администрации 29 мая «попросил внести ряд изменений» в проект соглашения, что «послужило запуску очередного раунда контактов между сторонами, которые могут продлиться несколько дней».
Как пишет портал, «Трамп попросил свою команду внести в проект [документа] изменения касательно ядерной программы Ирана». По сведениям источников Axios, американской стороной может быть скорректирован пункт, затрагивающий возможную утилизацию иранского обогащенного урана. Также источники портала отмечают, что могут быть изменены формулировки по вопросу открытия Ормузского пролива.
Ранее 30 мая газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп ужесточил условия проекта соглашения об урегулировании конфликта с Ираном и направил Тегерану на рассмотрение новые предложения. По мнению одного из неназванных американских чиновников, Трамп пошел на это, чтобы попытаться ускорить переговорный процесс и, оказав давление на Иран, убедить принять первоначальный проект меморандума, который ранее уже был направлен на одобрение верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи.