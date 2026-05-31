Беспилотники над Прибалтикой назвали угрозой для союзников Киева

Латвия, Литва и Эстония не смогут помешать использованию своего воздушного пространства для запуска украинских беспилотников по территории России в случае проведения подобных операций. Такое мнение ТАСС высказал бывший специальный советник генерального секретаря ОБСЕ по военным вопросам в 2014—2020 годах, подполковник Генерального штаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По мнению Боссхарда, страны Балтии не смогут воспрепятствовать использованию своего воздушного пространства украинскими беспилотниками. В связи с этим он считает, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут создавать проблемы даже для государств, которые поддерживают Украину.

Военный эксперт также заявил, что Киев более десяти лет пытается вовлечь в конфликт с Россией дополнительные государства. По его оценке, речь идет в том числе о стремлении добиться открытия второго фронта в Прибалтике или Белоруссии.

При этом Боссхард отметил, что до настоящего времени Украина не получила от прибалтийских стран ничего, кроме политической и риторической поддержки.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что киевские власти получили согласие Латвии на проведение операции с применением беспилотных летательных аппаратов против России.

