Военный ответ России связали с планами Норвегии у границ страны

Россия даст военно-технический ответ на действия Норвегии, которые считает угрозой своей безопасности. Об этом заявили в российском посольстве в Осло.
Так в дипмиссии прокомментировали планы Норвегии развивать сотрудничество с Францией в сфере ядерного сдерживания и обмена разведданными. Кроме того, речь идет о намерении разместить на севере страны ударные вооружения.
В посольстве подчеркнули, что подобные шаги представляют прямую угрозу безопасности России и не останутся без ответа.
Ранее российские дипломаты сообщили, что Норвегия планирует разместить в северных регионах страны вооружения, которые будут нацелены на Кольский полуостров.
По данным посольства, среди них могут быть южнокорейские реактивные системы залпового огня. Утверждается, что дальность их поражения достигает 500 километров.
