РИА Новости: Армения потеряет почти весь экспорт клубники без России

Почти 97% доходов от экспорта клубники рискует потерять Армения без поставок в Россию.

Почти 97% доходов от экспорта клубники рискует потерять Армения без поставок в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

За 11 месяцев прошлого года общий объём экспорта ягоды составил $12,51 млн. Из них на российский рынок пришлось $12,14 млн.

По оценкам агентства, за весь 2025 год в Россию было поставлено клубники примерно на $13,25 млн.

Небольшие партии армянской ягоды в прошлом году также закупали Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Казахстан.

Россельхознадзор ранее ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении из-за участившихся нарушений.

