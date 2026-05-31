РИА Новости: Армения потеряет почти весь экспорт клубники без России

Почти 97% доходов от экспорта клубники рискует потерять Армения без поставок в Россию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
За 11 месяцев прошлого года общий объём экспорта ягоды составил $12,51 млн. Из них на российский рынок пришлось $12,14 млн.
По оценкам агентства, за весь 2025 год в Россию было поставлено клубники примерно на $13,25 млн.
Небольшие партии армянской ягоды в прошлом году также закупали Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Казахстан.
Россельхознадзор ранее ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении из-за участившихся нарушений.
