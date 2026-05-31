Глава Военного комитета НАТО считает, что в альянсе идет «давно назревший сдвиг»

Западные наблюдатели ранее выражали обеспокоенность позицией президента США Дональда Трампа в отношении НАТО и европейских партнеров. Он резко раскритиковал союзников в Европе за отказ присоединиться к войне с Ираном. НАТО он называл «бумажным тигром». В опубликованном 1 апреля интервью агентству Reuters Трамп заявил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе США из альянса.