Глава Военного комитета НАТО считает, что в альянсе идет «давно назревший сдвиг»

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. НАТО переживает не фрагментацию, а давно назревший сдвиг. Такую точку зрения высказал глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
«Что мы наблюдаем внутри альянса, это не фрагментация, а сдвиг, давно назревший, необходимый и в конечном итоге полезный сдвиг», — сказал он.
По его словам, этот сдвиг заключается в «более серьезном отношении к увеличению ответственности» и «справедливом и реалистичном распределении бремени». «Европейцы берут на себя большую ответственность в обороне, инвестициях в развитие потенциала, лидерство в обеспечении нашей собственной безопасности», — пояснил глава Военного комитета НАТО.
Западные наблюдатели ранее выражали обеспокоенность позицией президента США Дональда Трампа в отношении НАТО и европейских партнеров. Он резко раскритиковал союзников в Европе за отказ присоединиться к войне с Ираном. НАТО он называл «бумажным тигром». В опубликованном 1 апреля интервью агентству Reuters Трамп заявил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе США из альянса.