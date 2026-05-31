Беженка из Красноармейска рассказала РИА Новости о женщинах-операторах украинских беспилотников, которые, по ее словам, жили в соседнем доме и регулярно запускали дроны. Собеседница агентства утверждает, что неоднократно видела их в городе в неадекватном состоянии.
По словам женщины, операторы БПЛА ходили по улицам и спрашивали у местных жителей, где находится пляж. При этом она отметила, что в Красноармейске такого места никогда не было.
Собеседница агентства также заявила, что по внешним признакам женщины могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В подтверждение своих слов она описала особенности их поведения и внешнего вида.
Из соображений безопасности беженка попросила не раскрывать ее имя и не показывать лицо, поскольку на территории Украины у нее остались родственники.
Красноармейск, известный на Украине как Покровск, находится на территории Донецкой Народной Республики. По данным российской стороны, город перешел под контроль российских войск в конце ноября — начале декабря 2025 года. 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города, а 1 декабря Минобороны РФ официально сообщило о завершении операции по установлению контроля над Красноармейском.
