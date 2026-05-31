Кнайсль сомневается, что в ЕС договорятся о переговорщике с Россией

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Страны Евросоюза вряд ли смогут договориться о кандидатуре переговорщика с Россией, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Источник: © РИА Новости

«Знаете, я не могу назвать никого, о ком 27 (стран ЕС — ред.) согласятся и скажут: “Да, это… тот, кто мог бы представлять нас”, — сказала она на Мастерской новых медиа.

Как подчеркнула экс-глава австрийского МИД, намного важнее, чтобы каждая из европейских столиц сама возобновила диалог с Москвой.

«Одно ясно — когда 27 (стран ЕС — ред.) за одним столом, невозможно вести ясный политический диалог», — добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что европейцы должны выбирать сами, причем того, кому они доверяют и кто не делал резких заявлений в адрес РФ. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

