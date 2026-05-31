Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что европейцы должны выбирать сами, причем того, кому они доверяют и кто не делал резких заявлений в адрес РФ. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.