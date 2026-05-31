В Запорожской области была уничтожена группа иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Эту информацию предоставил ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых структур.
Как сообщил источник агентства, в лесном массиве была ликвидирована группа наёмников из других стран. Согласно имеющимся документам, среди них были граждане Германии и Великобритании.
По словам представителя силовых структур, часть уничтоженных бойцов числилась в составе 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также входила в отдельный батальон специального назначения. При этом украинское командование отправило их выполнять боевые задачи в составе 3-го штурмового батальона полка «Скала».
В силовых ведомствах также уточнили личности некоторых наёмников, попавших под удар. Среди них были Филипп Латерман, родившийся в 2000 году, и Ларган Джейсон, родившийся в 2003 году.
Ранее, 30 мая, Министерство обороны РФ заявило, что десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили систему подземных укреплений ВСУ на Запорожском направлении. Объект представлял собой разветвлённую сеть подземных тоннелей и проходов, которые использовались для скрытого перемещения резервов и неожиданных выходов в тыл российских подразделений.
