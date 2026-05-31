NYT: Трамп ужесточил условия ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп выдвинул более жёсткие условия для рамочного соглашения с Ираном, изменив первоначальный проект договора.
Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, Трамп направил Тегерану предложенные изменения. Какие именно правки внесены, не уточняется, однако, как отмечают источники, американского лидера не устраивают пункты, предусматривающие разморозку иранских активов, а также скорость, с которой Иран отвечает на предложения Вашингтона.
Документ в настоящее время ожидает одобрения верховного лидера Ирана. Администрация американского президента рассчитывает, что давление ускорит переговорный процесс.
Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продвигаются медленно.