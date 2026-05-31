Оборудование для трансплантологии хранили в домах жителей Красноармейска

Военнослужащие 79-й штурмовой бригады ВСУ участвовали в разгрузке медицинского оборудования в Красноармейске, сообщает ТАСС со ссылкой на пленного бойца этой бригады Евгения Логвинова. По его словам, техника могла быть связана с трансплантологией, а работы проходили в условиях строгой секретности.
Логвинов утверждает, что его сослуживцы несколько раз разгружали в городе «специфическое оборудование». Он не стал называть точное место и другие детали, сославшись на закрытый характер происходившего.
По словам пленного, процесс контролировали командиры. Участникам, как он утверждает, запретили рассказывать о разгрузке, а возможная огласка могла обернуться для них серьезными последствиями.
Логвинов также заявил, что оборудование размещали на импровизированных складах. По его словам, их устраивали в частном секторе центральной части Красноармейска, в домах мирных жителей.
Евгений Логвинов — уроженец Кировограда. По данным ТАСС, он сдался в плен на красноармейском направлении.
