Трамп: США приближаются к выгодной сделке с Ираном

«Я никуда не тороплюсь. В какой-то степени мне хотелось бы торопиться, так как представляю, как сильно снизятся цены на бензин (когда сделка будет заключена.— прим. ред). Однако когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение», — заявил Трамп в интервью Fox News.
Ранее, как сообщала The New York Times, Трамп принял решение переписать проект соглашения с Ираном. По данным Axios, его не устроили положения, касающиеся утилизации иранских запасов обогащенного урана и ограничения его дальнейшего обогащения. Кроме того, он потребовал скорректировать ряд формулировок, связанных с возобновлением судоходства в Ормузском проливе. Как ранее уточняли американские СМИ, данный документ уже был согласован переговорщиками обеих стран.