Трамп: США приближаются к выгодной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон постепенно приближается к заключению сделки с Ираном, которая устраивала бы американскую сторону. При этом он отметил, что не намерен форсировать переговоры с Тегераном, и вновь допустил возможность возобновления боевых действий против Ирана в случае отсутствия договоренности.

Источник: Reuters

«Я никуда не тороплюсь. В какой-то степени мне хотелось бы торопиться, так как представляю, как сильно снизятся цены на бензин (когда сделка будет заключена.— прим. ред). Однако когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Ранее, как сообщала The New York Times, Трамп принял решение переписать проект соглашения с Ираном. По данным Axios, его не устроили положения, касающиеся утилизации иранских запасов обогащенного урана и ограничения его дальнейшего обогащения. Кроме того, он потребовал скорректировать ряд формулировок, связанных с возобновлением судоходства в Ормузском проливе. Как ранее уточняли американские СМИ, данный документ уже был согласован переговорщиками обеих стран.

