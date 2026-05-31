Китай и ЕС намерены создать механизм для консультаций по торговле и инвестициям

Китай и Европейский союз (ЕС) ведут переговоры по запуску механизма консультаций по вопросам торговли и инвестиций, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство коммерции КНР.
В ведомстве выразили надежду, что стороны будут работать над реализацией соглашений, достигнутых ранее лидерами КНР и ЕС. Ожидается, что новый формат поможет устранять разногласия и споры путем диалога.
Пекин рассчитывает, что Брюссель будет соблюдать правила Всемирной торговой организации, поддерживать свободную торговлю и справедливую конкуренцию, а также решительное противодействовать протекционизму и унилатерализму«. В министерстве также предупредили: если европейская сторона продолжит внедрять дискриминационные ограничения, Китай будет вынужден “дать решительный ответ и принять эффективные меры для защиты своих интересов”.
