Токаев обратился к казахстанцам в День памяти жертв репрессий и голода

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, который ежегодно отмечается 31 мая, передает DKNews.kz.

Источник: Akorda

Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической памяти и приверженности принципам справедливости и законности.

Президент призвал помнить жертв репрессий.

В своем обращении Касым-Жомарт Токаев отметил, что память о трагических страницах истории остается моральным долгом общества.

«Уважаемые соотечественники, каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг — помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости».

Токаев напомнил о приоритетах развития страны.

Президент подчеркнул, что в Казахстане продолжается работа по защите прав и свобод граждан.

«В Казахстане последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод всех граждан. Данная обязанность государства получила законодательное оформление в Конституции, принятой в ходе общенационального референдума 15 марта. Наше общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Это значит, что мы будем руководствоваться принципами Справедливости, Законности, Патриотизма, Трудолюбия, Природолюбия, а также уделим приоритетное внимание развитию науки, высоких технологий, культуры, волонтерства».

По словам Главы государства, развитие этих направлений является важной частью дальнейшей модернизации страны.

Президент отметил значение единства и стабильности.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Казахстан продолжает укреплять свои позиции как современное и динамично развивающееся государство.

«Казахстан стал известен всему миру как государство, устремленное к прогрессу во всех сферах общественной жизни. Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране».

Завершая обращение, Президент выразил уверенность в будущем страны.

«Уверен, нашу страну ожидает светлое будущее!».

Что означает эта дата.

31 мая в Казахстане ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.

В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные миллионам людей, пострадавших в результате политических репрессий, депортаций и голода в XX веке.

Дата служит напоминанием о необходимости сохранения исторической памяти, уважения к правам человека и укрепления принципов справедливости и законности.