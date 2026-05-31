Токаев обратился к казахстанцам в День памяти жертв репрессий и голода

Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической памяти и приверженности принципам справедливости и законности.
Президент призвал помнить жертв репрессий.
В своем обращении Касым-Жомарт Токаев отметил, что память о трагических страницах истории остается моральным долгом общества.
«Уважаемые соотечественники, каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг — помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости».
Токаев напомнил о приоритетах развития страны.
Президент подчеркнул, что в Казахстане продолжается работа по защите прав и свобод граждан.
«В Казахстане последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод всех граждан. Данная обязанность государства получила законодательное оформление в Конституции, принятой в ходе общенационального референдума 15 марта. Наше общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Это значит, что мы будем руководствоваться принципами Справедливости, Законности, Патриотизма, Трудолюбия, Природолюбия, а также уделим приоритетное внимание развитию науки, высоких технологий, культуры, волонтерства».
По словам Главы государства, развитие этих направлений является важной частью дальнейшей модернизации страны.
Президент отметил значение единства и стабильности.
Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Казахстан продолжает укреплять свои позиции как современное и динамично развивающееся государство.
«Казахстан стал известен всему миру как государство, устремленное к прогрессу во всех сферах общественной жизни. Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране».
Завершая обращение, Президент выразил уверенность в будущем страны.
«Уверен, нашу страну ожидает светлое будущее!».
Что означает эта дата.
31 мая в Казахстане ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.
В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные миллионам людей, пострадавших в результате политических репрессий, депортаций и голода в XX веке.
Дата служит напоминанием о необходимости сохранения исторической памяти, уважения к правам человека и укрепления принципов справедливости и законности.