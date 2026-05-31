За минувшие сутки подразделения группировки «Запад» нанесли серьезный урон технике противника. Как сообщил руководитель пресс-центра данного объединения Леонид Шаров, украинские вооруженные формирования потеряли семьдесят тяжелых боевых квадрокоптеров. Эти данные приводит ТАСС.
«С помощью расчетов противовоздушной обороны и мобильных огневых отрядов было сбито в воздухе семьдесят восемь дронов самолетного типа, а также семьдесят тяжелых боевых гексакоптеров неприятеля», — отметил представитель.
Шаров также уточнил, что российские военные ликвидировали пятьдесят пять командных пунктов управления беспилотниками противника, а также двенадцать наземных роботизированных комплексов.
Ранее поступала информация, что Вооруженные силы России за предыдущую неделю нейтрализовали свыше двух тысяч шестисот украинских беспилотников и три крылатых ракеты Storm Shadow. Кроме того, системы ПВО РФ сбили три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP французского производства и двадцать три боеприпаса для американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
