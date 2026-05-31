ВСУ потеряли десятки беспилотников за сутки, сообщили ВС РФ

Ранее поступала информация, что Вооруженные силы России за предыдущую неделю нейтрализовали свыше двух тысяч шестисот украинских беспилотников и три крылатых ракеты Storm Shadow. Кроме того, системы ПВО РФ сбили три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP французского производства и двадцать три боеприпаса для американских реактивных систем залпового огня HIMARS.