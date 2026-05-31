Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский генерал случайно рассорил Сеул, Пекин и Вашингтон

Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) генерал Ксавьер Брансон одной фразой спровоцировал международный скандал. В недавнем интервью для подкаста он назвал Южную Корею «кинжалом в сердце Азии», что вызвало резкое недовольство Китая. В посольстве КНР в Сеуле заявили, что, фактически назвав Южную Корею американским оружием, США «перешли границы».

Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) генерал Ксавьер Брансон одной фразой спровоцировал международный скандал. В недавнем интервью для подкаста он назвал Южную Корею «кинжалом в сердце Азии», что вызвало резкое недовольство Китая. В посольстве КНР в Сеуле заявили, что, фактически назвав Южную Корею американским оружием, США «перешли границы».

Сеул также решил высказаться из-за слов генерала и передал Вашингтону свою позицию по дипломатическим каналам, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Ли Чжэ Мёна. В подробности корейские власти вдаваться не стали, но эксперты сходятся во мнении, что Сеул, скорее всего, выразил американской стороне сожаление.

Сам генерал уже поспешил объясниться. «Своими словами я лишь пытался описать оперативную обстановку, в которой действуют наши войска», — сказал он на Азиатском саммите по безопасности («Диалог Шангри-Ла») в Сингапуре. «Рёнхап» отмечает, что военнослужащий уже прибегал к подобным метафорам, описывая роль азиатского союзника в регионе. В прошлом году он называл Южную Корею «стационарным авианосцем» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше