Американский генерал случайно рассорил Сеул, Пекин и Вашингтон

Сам генерал уже поспешил объясниться. «Своими словами я лишь пытался описать оперативную обстановку, в которой действуют наши войска», — сказал он на Азиатском саммите по безопасности («Диалог Шангри-Ла») в Сингапуре. «Рёнхап» отмечает, что военнослужащий уже прибегал к подобным метафорам, описывая роль азиатского союзника в регионе. В прошлом году он называл Южную Корею «стационарным авианосцем» в Индо-Тихоокеанском регионе.