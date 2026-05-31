Стало известно, сколько задолжал по штрафам запрещенный Whatsapp*

Начиная с февраля 2021 года, Роскомнадзор на постоянной основе составляет протоколы об административных правонарушениях в отношении различных социальных сетей и мессенджеров. Причиной для этого служит их отказ удалять контент, который содержит призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе адресованные несовершеннолетним гражданам, а также распространение других материалов, признанных запрещенными в соответствии с российским законодательством.