Стало известно, сколько задолжал по штрафам запрещенный Whatsapp*

Накопленная сумма неоплаченных штрафов, которую должен выплатить мессенджер WhatsApp* (владельцем является компания Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), вплотную достигла отметки в 40 миллионов рублей. Данную информацию агентству ТАСС предоставил источник, работающий в правоохранительных структурах.
Согласно сведениям, полученным от того же источника, в отношении данного сервиса обмена сообщениями было возбуждено пять отдельных исполнительных производств. Основанием для их открытия послужили материалы, поступившие от мировых судей. Отмечается, что на данный момент все меры принудительного взыскания по этим делам были приостановлены.
Начиная с февраля 2021 года, Роскомнадзор на постоянной основе составляет протоколы об административных правонарушениях в отношении различных социальных сетей и мессенджеров. Причиной для этого служит их отказ удалять контент, который содержит призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе адресованные несовершеннолетним гражданам, а также распространение других материалов, признанных запрещенными в соответствии с российским законодательством.
Беспилотники над Прибалтикой назвали угрозой для союзников Киева.