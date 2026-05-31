Журналист Христофору: Путин разнёс версию ЕС об инциденте с дроном в Румынии

Президент России Владимир Путин своим заявлением полностью опроверг нарратив, который Европейский союз и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигали в связи с инцидентом с беспилотником в Румынии. Реакцией российского лидера восхитился кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Источник: Life.ru

По словам Христофору, ответ Путина разнёс эту линию обвинений в адрес Москвы. Российский президент заявил о готовности провести объективное расследование и дать оценку произошедшему. Журналист обратил внимание, что глава государства указал на вопиющую некомпетентность руководства Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен.

«Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? И поэтому Путин говорит: “Если у вас что-то есть, так предъявите это нам”, — заявил Христофору.

Ранее в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад, не предоставив доказетельств, обвинил в случившемся Россию. После инцидента Бухарест объявил генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Глава РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником. По его словам, БПЛА Незалежной мог отклониться от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.

