В США заявили о бесперспективности продолжения конфликта для Украины

Продолжение конфликта не отвечает интересам Украины, а наиболее выгодным решением для Киева и европейских стран стало бы его прекращение. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам американского политолога, среди европейских элит, как он считает, нет понимания того, что завершение боевых действий соответствует интересам как Украины, так и самой Европы. Миршаймер также усомнился в перспективах достижения Киевом военной победы.
Он заявил, что призывы к дальнейшей поддержке Украины и продолжению сопротивления России не приведут к успеху. По оценке профессора, чем дольше сохраняется противостояние, тем тяжелее оказываются последствия для украинской стороны.
Миршаймер полагает, что лучшим шагом со стороны Евросоюза стало бы содействие прекращению конфликта.
Между тем Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска нанесли групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве заявили, что целью стали военные аэродромы, а также объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.
По данным ведомства, удар стал ответом на атаки по гражданским объектам на территории России. В Минобороны также сообщили, что за сутки украинская армия потеряла свыше 1320 военнослужащих. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены 12 боевых бронированных машин, 75 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
