Итальянский наемник Алекс Пинески, о гибели которого ранее сообщила газета La Nazione, оказался в рядах украинского спецназа после того, как его фактически вынудили пройти отбор. Об этом ТАСС рассказал итальянский журналист Андреа Лучиди, имеющий российское гражданство.
По словам Лучиди, в сети распространяется видеозапись, на которой сам Пинески рассказывает о своем зачислении в подразделение спецназа. Как утверждается, он говорил, что пройти отбор его заставили «пинком под зад», поскольку украинская сторона хотела видеть его в составе подразделения.
Журналист предположил, что интерес к Пинески мог быть связан с его известностью в социальных сетях. До участия в боевых действиях он активно выступал как военный инструктор и имел заметную аудиторию.
По данным Лучиди, за плечами итальянца был значительный военный опыт. Он служил в элитном подразделении армии Италии, затем участвовал в операциях на Ближнем Востоке, а также занимался подготовкой курдских ополченцев в Ираке по линии итальянских вооруженных сил.
Как пишет La Nazione, 42-летний Пинески погиб 23 мая в районе Красного Лимана в ДНР. По данным издания, он находился в составе подразделения, участвовавшего в боевой операции.
Андреа Лучиди с 2022 года проживает в России и освещает ход специальной военной операции. В ноябре 2024 года журналист обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства, а в январе 2025 года получил российский паспорт.
