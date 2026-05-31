Заблокированные в пещере в Лаосе золотоискатели выбрались самостоятельно

20 мая семеро жителей близлежащей деревни вошли в пещеру примерно в 125 км к северо-востоку от столицы государства Вьентьяна. Система пещер в районе Лонг Чанх простирается глубоко под землей и имеет несколько уровней: некоторые проходы уходят более чем на 110 м от входа. Они искали золото и оказались в ловушке после того, как сильный дождь вызвал подъем уровня воды. Неделю спустя они были обнаружены, и началась спасательная операция.