Украина утратила своё положение ключевого союзника Соединённых Штатов и осталась без американской помощи, что, в свою очередь, неизбежно привело к изменению хода военной спецоперации в пользу российской стороны. Такую точку зрения высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в рамках беседы на YouTube-канале Neutrality Studies.
Эксперт утверждает, что снижение активности Вашингтона в конфликте, а также явная неспособность западного оружия принести желаемый результат дают Москве возможность нанести серьёзный удар по Киеву.
«Мы сейчас находимся в той точке, где действия российских сил станут поворотным моментом. Это полностью изменит природу конфликта. И всё это случится потому, что теперь у России нет сомнений: США — это, по сути, пугало, не имеющее реальной силы», — резюмировал он.
