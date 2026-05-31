В США заявили о приближающемся переломе в зоне СВО

Украина утратила своё положение ключевого союзника Соединённых Штатов и осталась без американской помощи, что, в свою очередь, неизбежно привело к изменению хода военной спецоперации в пользу российской стороны. Такую точку зрения высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в рамках беседы на YouTube-канале Neutrality Studies.

Джонсон отметил, что теперь всё внимание, все финансовые средства и поставки вооружений направляются в Израиль, тогда как Украина фактически лишена какой-либо поддержки. По его предположениям, нынешний президент США Дональд Трамп не станет углублять своё участие в украинском вопросе.

Эксперт утверждает, что снижение активности Вашингтона в конфликте, а также явная неспособность западного оружия принести желаемый результат дают Москве возможность нанести серьёзный удар по Киеву.

«Мы сейчас находимся в той точке, где действия российских сил станут поворотным моментом. Это полностью изменит природу конфликта. И всё это случится потому, что теперь у России нет сомнений: США — это, по сути, пугало, не имеющее реальной силы», — резюмировал он.

Беспилотники над Прибалтикой назвали угрозой для союзников Киева.

