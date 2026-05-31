Спор вокруг ордена Белого орла обострил отношения Варшавы и Киева

В Польше прозвучали новые призывы лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. С соответствующим требованием выступил депутат Сейма Влодзимеж Скалик, опубликовав заявление в социальной сети X.

Парламентарий назвал ситуацию скандальной и заявил, что присутствие Зеленского в числе награжденных, по его мнению, наносит ущерб репутации самой награды. Скалик подчеркнул, что орден Белого орла должен вручаться за исключительные гражданские и военные заслуги перед Польшей.

Ранее с аналогичной инициативой выступил президент Польши Кароль Навроцкий. Как передает TVP Info, он предложил рассмотреть вопрос об отзыве награды у Зеленского на ближайшем заседании капитулы ордена, которое запланировано на 8 июня.

Поводом для инициативы стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

Навроцкий заявил, что этот шаг свидетельствует о серьезных разногласиях в исторических оценках между Варшавой и Киевом. По его мнению, подобные решения ставят под сомнение готовность Украины к интеграции в европейские структуры.

Президент Польши также сообщил, что намерен предложить включить вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла в повестку ближайшего заседания капитулы, которая является высшим административным органом награды.

