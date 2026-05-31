На смартфоне, названном в честь Трампа, оказался неправильно изображен флаг США

Первые получатели смартфона, названного в честь президент США Дональда Трампа, заметили, что флаг США на его корпусе изображен неправильно, сообщает РИА «Новости».
Вместо 13 горизонтальных полос, символизирующих 13 первых колоний на флаге, изображенном на смартфоне, полос 11, при том что в февральских промоматериалах флаг был изображен корректно.
Один из пользователей предположил, что речь идет не о непреднамеренной ошибке, а о сознательном решении юристов, поскольку по американскому законодательству нельзя зарегистрировать торговую марку с изображением флага США. Также он предположил, что две недостающих полосы заменяют слова на корпусе. Тем не менее, пользователь, как и другие авторы комментариев, счел, что дизайн получился странным.
Золотой смартфон должен был появиться в конце 2025 года, но выпуск переносился.
