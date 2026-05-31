Падение дрона в Румынии вызвало волну подозрений о диверсии

Падение беспилотника на жилой дом в румынском Галаце вызвало широкий общественный резонанс и породило вопросы к официальной версии произошедшего. Об этом в социальной сети X заявил румынский публицист Ион Кристою.
По его словам, в обществе обсуждаются различные версии инцидента. Кристою отметил, что многие вопросы, возникающие вокруг происшествия, усиливают подозрения относительно обстоятельств падения аппарата и заставляют часть общественности сомневаться в официальных объяснениях.
Публицист утверждает, что среди обсуждаемых версий звучат предположения о возможной провокации или заранее организованной акции. В частности, по его словам, некоторые комментаторы связывают инцидент с вопросами финансирования производства беспилотников, ускорением реализации европейских оборонных программ и усилением антироссийских настроений. Каких-либо подтверждений этим версиям в приведенном заявлении не содержится.
29 мая Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Румынская сторона возложила ответственность за произошедшее на Россию.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что речь, вероятнее всего, может идти об украинском беспилотнике. По его словам, подобные случаи ранее уже фиксировались на территории европейских государств.
Российский лидер также подчеркнул, что для установления происхождения аппарата необходимо провести объективную экспертизу. Он отметил, что Россия готова участвовать в расследовании в случае передачи обломков беспилотника специалистам.
Посол России в Румынии Владимир Липаев в беседе с ТАСС назвал произошедшее провокацией со стороны киевского режима. По его мнению, целью подобных действий может быть попытка вовлечь страны НАТО в прямое противостояние с Россией. Также дипломат связал инцидент с событиями в Старобельске, где, по его словам, в результате удара по общежитию педагогического колледжа погибли 21 учащийся.
