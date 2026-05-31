Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России за ночь сбила 216 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1558-й

Пожары на предприятиях в Ростовской и Кировской областях начались из-за атаки дронов ВСУ. Греция передала Украине 190 артиллерийских орудий, пишет Pronews. Дроны ВСУ повредили гражданские объекты в Саратовской области. ВС РФ за ночь сбили 216 беспилотников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:19 На территории предприятия в Уржумском районе Кировской области начался пожар из-за атаки украинских беспилотников, раскрыл губернатор Александр Соколов. Обошлось без пострадавших.

8:15 Греция через Чехию передала ВСУ 190 артиллерийских орудий, пишет греческий портал Pronews.

8:11 Украинские беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области, рассказал губернатор Роман Бусаргин.

8:07 В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате падения обломков дронов загорелось топливное хранилище предприятия, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жителей ближайших домов эвакуировали, огонь тушат в том числе с помощью пожарного поезда.

Кроме того, в самом райцентре ударами беспилотников повреждены аптека, два магазина, газовая труба и автомобиль. Никто не пострадал, но поступление газа в поселок перекрыто.

8:02 Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 216 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны РФ.

8:00 Сегодня 1558-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше