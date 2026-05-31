Армия России за ночь сбила 216 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1558-й

8:19 На территории предприятия в Уржумском районе Кировской области начался пожар из-за атаки украинских беспилотников, раскрыл губернатор Александр Соколов. Обошлось без пострадавших.
8:15 Греция через Чехию передала ВСУ 190 артиллерийских орудий, пишет греческий портал Pronews.
8:11 Украинские беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области, рассказал губернатор Роман Бусаргин.
8:07 В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате падения обломков дронов загорелось топливное хранилище предприятия, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жителей ближайших домов эвакуировали, огонь тушат в том числе с помощью пожарного поезда.
Кроме того, в самом райцентре ударами беспилотников повреждены аптека, два магазина, газовая труба и автомобиль. Никто не пострадал, но поступление газа в поселок перекрыто.
8:02 Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 216 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны РФ.
8:00 Сегодня 1558-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.