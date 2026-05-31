Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае возбудили дело в отношении экс-главбуха одной из крупнейших госкомпаний

В отношении бывшего главного бухгалтера China Huaneng Group Ван Ихуа начато расследование и дисциплинарная проверка. Его подозревают «в серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона», сообщает агентство «Синьхуа».

В отношении бывшего главного бухгалтера China Huaneng Group Ван Ихуа начато расследование и дисциплинарная проверка. Его подозревают «в серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона», сообщает агентство «Синьхуа».

Дело ведут Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР. Ван Ихуа являлся членом партийной группы руководства компании, отмечает агентство. Другие детали пока не раскрываются.

China Huaneng Group Co. (CHNG) — одна из крупнейших государственных энергетических компаний Китая. Она входит в «большую пятерку» ведущих энергогенерирующих корпораций страны наряду с China Huadian Corporation, China Guodian Corporation, China Datang Corporation и State Power Investment Corporation.

В январе глава КНР Си Цзиньпин объявил ситуацию с коррупцией в стране «сложной и напряженной» и призвал к решительным действиям «по искоренению взяточничества и лишению коррупционеров укрытия в стране». В плане 15-й пятилетки (2026—2030 годы) предусмотрено ужесточение мер против коррупции в сферах, где сосредоточена власть, значительные финансовые потоки и ресурсы.

По данным Верховного народного суда КНР, в 2025 году судами рассмотрено 36 тыс. коррупционных дел, что на 22,4% больше, чем в предыдущем году. Взыскано или конфисковано свыше $2,63 млрд незаконных доходов.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше