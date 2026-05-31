Неслыханный скандал может лишить Зеленского Белого орла и главного хаба НАТО для оружия ВСУ

Волна негодования в Польше вспыхнула после того, как киевские власти решили присвоить одной из воинских частей имя «героев УПА*». Польский президент Кароль Навроцкий мгновенно предложил лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей польской награды. Для поляков УПА* — это каратели, уничтожившие десятки тысяч их земляков на Волыни. Любое прославление этих палачей вызывает в стране ярость на уровне государства. Навроцкий собирается поднять вопрос о лишении награды перед капитулом уже 8 июня.