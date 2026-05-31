В Японию прибыл танкер с российской нефтью

Танкер Voyager доставил к терминалу японской компании ENEOS в порту Киирэ очередную партию российской нефти, сообщает ТАСС по данным сервисов наблюдения за местоположением судов.

В начале мая это судно уже доставило японским компаниям Taiyo Oil и Idemitsu Kosan партию нефти с Сахалина. В руководстве предприятий агентству объясняли, что решили закупить сырье у России ради диверсификации источников поставок. В ENEOS заявляли, что осуществить «дополнительные альтернативные поставки нефти» просило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Япония после 2022 года отказались от импорта нефти из РФ, однако японские компании по запросу властей иногда покупают небольшие партии с проекта «Сахалин-2», увязанные с поставками СПГ, отмечает ТАСС.

Японские компании начали активнее закупать российскую нефть из-за перебоев в поставках энергоресурсов из стран Ближнего Востока. Япония более чем на 90% зависит от поставок нефти из этого региона, причем большая их часть проходит через Ормузский пролив.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
