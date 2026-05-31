Украина ввела новые санкции против России

Владимир Зеленский, официально утвердил новый пакет ограничительных мер, предложенных Советом национальной безопасности и обороны и направленных против Российской Федерации. Данный документ привёл украинские санкционные списки в соответствие с решениями, принятыми Европейским союзом, сообщает Лента.ру.
В общей сложности под действие новых ограничений подпало 120 различных лиц и организаций. В перечень попали 16 граждан России и 31 компания из Российской Федерации, Белоруссии, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, а также ряда других государств.
Помимо этого, санкции коснулись 19 иранских граждан и 7 граждан Судана.
