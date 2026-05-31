Чиновник НАТО сказал, военные возможности каких регионов планируется нарастить

Европа и Канада должны будут обеспечить дополнительно, по меньшей мере, 30 процентов военных возможностей, сказал Драгоне в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Как уточнил чиновник, целевые показатели основаны на практической оценке необходимых НАТО возможностей. Концепция, по словам руководителя военного комитета, не является новой.
Драгоне также сказал, что государства блока уже увеличивают расходы на оборону, рост вложений со стороны европейских стран и Канады составил 20 процентов в годовом выражении.
