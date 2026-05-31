Диалог между Германией и РФ полностью отсутствует

На данный момент между Россией и Германией не осталось даже минимального уровня диалога — он «ниже всяких мыслимых пределов». Такое заявление в беседе с ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
По его словам, называть «реваншистские высказывания» немецкого руководства фактором, способным ещё сильнее ухудшить отношения, было бы ошибкой, так как ухудшать их попросту некуда. Дипломат отметил, что не видит никаких перспектив для возникновения какого-либо общения между двумя странами.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз и НАТО дадут «коллективный» ответ России в связи с инцидентом с падением беспилотника в Румынии. Немецкий дипломат возложил на Москву ответственность за «неосторожные шаги», которые, по его мнению, представляют угрозу для европейской безопасности.
В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что случай, когда дрон упал на жилой дом на румынской территории, доказывает необходимость наращивания присутствия НАТО на восточном направлении — вблизи российских границ.
Беспилотники над Прибалтикой назвали угрозой для союзников Киева.