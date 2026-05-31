Рубль стал одной из самых подорожавших к доллару валют

В мае российский рубль занял вторую позицию среди валют, продемонстрировавших наибольший рост по отношению к доллару США. За месяц его курс поднялся на 4,9%. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, изучив данные с торговых площадок. Лидером по укреплению к доллару стал израильский шекель, прибавивший 6,1%.
В пятёрку наиболее укрепившихся валют также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар.
Худший результат месяца показал казахстанский тенге, потерявший 4,9% своей стоимости относительно доллара. Схожие показатели с отрицательной динамикой зафиксированы у индонезийской рупии и румынского нового лея.
