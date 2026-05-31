Спор о беспилотнике в Галаце перерос в конфликт оценок между Россией и ЕС

Заявление президента России Владимира Путина по поводу падения беспилотника в Румынии поставило под сомнение обвинения в адрес Москвы, которые прозвучали после инцидента в Галаце. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
Поводом для дискуссии стало происшествие, о котором в пятницу сообщило Министерство обороны Румынии. По данным ведомства, беспилотник врезался в крышу жилого дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. После инцидента в Бухаресте и Брюсселе возложили ответственность на Россию.
Христофору заявил, что российская сторона потребовала представить доказательства и провести расследование, прежде чем делать окончательные выводы о происхождении аппарата. По его мнению, отсутствие публично представленных подтверждений ослабляет обвинения, выдвинутые против Москвы.
Обозреватель также обратил внимание на слова Путина о необходимости изучения обломков беспилотника и проведения экспертизы. По его оценке, российский лидер призвал опираться на результаты расследования, а не на предварительные политические заявления.
Кроме того, Христофору раскритиковал позицию руководства Еврокомиссии. По его словам, обвинения в адрес России прозвучали до завершения проверки обстоятельств произошедшего.
В пятницу Путин заявил, что без экспертного исследования невозможно достоверно установить принадлежность беспилотника той или иной стране. Президент России подчеркнул, что Москва готова дать объективную оценку инциденту при наличии соответствующих данных и результатов экспертизы.
Российский лидер также допустил, что упавший аппарат мог быть украинским беспилотником. По его словам, причиной инцидента могли стать воздействие средств радиоэлектронной борьбы либо технические особенности работы аппарата, из-за которых он отклонился от маршрута.
Читайте также: Западные СМИ назвали провокацией инцидент с дроном в Румынии.