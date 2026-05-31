В НАТО заявили, что оборона больше не является делом только военных

Форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с участием министров обороны, военных и политических представителей десятков государств.
«Оборона больше не является делом только военных. Нам нужно, чтобы все были на борту», — сказал он.
По словам главы Военного комитета НАТО, в обеспечении обороны теперь должны участвовать политики, военные, гражданское общество, академическая среда, институты и промышленность.
Драгоне отметил, что некоторые страны уже давно интегрируют военную готовность с гражданской подготовкой, публичной коммуникацией и устойчивостью общества. В качестве примера он привел Швецию с концепцией «тотальной обороны», где общество готовится к кризису или войне на разных уровнях.
«Каждый гражданин рассматривается как участник национальной безопасности, а не только как ее получатель», — пояснил глава Военного комитета НАТО.