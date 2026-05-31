В НАТО заявили, что оборона больше не является делом только военных

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Оборона больше не является делом только военных, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Источник: AP 2024

Форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с участием министров обороны, военных и политических представителей десятков государств.

«Оборона больше не является делом только военных. Нам нужно, чтобы все были на борту», — сказал он.

По словам главы Военного комитета НАТО, в обеспечении обороны теперь должны участвовать политики, военные, гражданское общество, академическая среда, институты и промышленность.

Драгоне отметил, что некоторые страны уже давно интегрируют военную готовность с гражданской подготовкой, публичной коммуникацией и устойчивостью общества. В качестве примера он привел Швецию с концепцией «тотальной обороны», где общество готовится к кризису или войне на разных уровнях.

«Каждый гражданин рассматривается как участник национальной безопасности, а не только как ее получатель», — пояснил глава Военного комитета НАТО.

