Трамп предложил проверять интеллект кандидатов в президенты США по-новому

Американский президент Дональд Трамп предположил, что для всех кандидатов на первый пост в США, а также кандидатов в вице-президенты нужно разработать когнитивные тесты повышенной сложности.
Когнитивные тесты Трамп ранее предложил сделать для американских лидеров и вице-президентов обязательными.
Трамп недавно заявил, что в ходе недавней проверки в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида набрал 30 баллов из 30, проходя тест когнитивных способностей и ответив верно на каждый из 120 вопросов.
Американский президент говорил, что успешно справляется с когнитивным тестом в четвертый раз подряд.
Читайте материал «На смартфоне, названном в честь Трампа, оказался неправильно изображен флаг США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.