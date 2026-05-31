Силы ПВО ночью сбили 216 украинских дронов

Дежурные средства российской противовоздушной обороны нейтрализовали за прошедшую ночь 216 украинских беспилотников. Такие данные привели в министерстве обороны РФ.
В сообщении говорится, что силы ПВО перехватили и уничтожили дроны противника над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.