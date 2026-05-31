В Иране назвали Тегеран победителем в противостоянии с США

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциального соглашения о прекращении войны в Иране и направил обновленный документ Тегерану. При этом, по данным Axios, господина Трампа не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана в Иране и лимитах на его дальнейшее производство. Кроме того, президент США захотел скорректировать формулировки, регулирующие возобновление судоходства в Ормузском проливе.