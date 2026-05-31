В Дании испугались новых агрессивных действий РФ против ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о своей убеждённости в том, что Российская Федерация «готовится к агрессивным действиям» против стран Европы. Соответствующее заявление она озвучила в разговоре с изданием Gazeta Wyborcza.
«К сожалению, такой вариант развития событий не исключён. Я не берусь предсказывать, где именно и каким образом ситуация перейдёт в острую фазу. Не могу я и предположить, с какими именно угрозами мы столкнёмся. Однако я твёрдо верю, что мы окажемся перед лицом очередной волны враждебных шагов со стороны Москвы. Возможно, это будет провокация под чужим флагом? Или некая новая форма гибридного конфликта? Подобные действия происходят повсюду, русские постоянно нарушают установленные границы», — отметила она.
Фредериксен охарактеризовала Украину как «передовой рубеж обороны Европы», а также акцентировала, что европейским государствам в текущий момент необходимо «оказывать Киеву всестороннюю поддержку любыми доступными средствами и не считаясь с затратами».
По мнению датского премьера, странам Евросоюза следует «существенно усилить нажим на Российскую Федерацию» — как в экономической, так и в политической плоскости. Кроме того, она выступила с призывом ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы. Фредериксен подчеркнула, что Европа «обязана к 2030 году значительно нарастить собственную военную мощь и провести перевооружение».
«Многим из нас очевидно, что нам необходима гораздо более сильная и самостоятельная Европа, способная дать отпор России. А также Ирану, Северной Корее и, к сожалению, Китайской Народной Республике, поскольку они оказывают поддержку Российской Федерации», — резюмировала Фредериксен.
