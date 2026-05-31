Денис Паслер оценил ход работ по благоустройству набережной в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что работы по обновлению набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге, одного из популярных мест отдыха горожан, идут по плану. Глава региона поставил задачи по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и его содержанию после завершения реконструкции.
Работы по благоустройству набережной рек Исети и Ольховки ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Учитывая близость воды и конструктивные особенности, в прошлом году сделал ряд замечаний к проекту, в том числе по укреплению береговой зоны. Сегодня обсудили с коллегами вопросы содержания набережной после обновления. Все участки должны быть доступны для уборки снега в зимний период — необходимо учесть эти моменты на этапе благоустройства.
Сейчас на участке от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова устраивают основания тротуаров и площадок, монтируют опоры освещения. Ведется строительство подпорной стенки, на которой разместят беговую и велосипедную дорожки. Она также позволит укрепить склон. Длина сооружения составит 100 метров, высота — три метра. На участке обустроят 5,8 тысячи квадратных метров тротуаров, появятся 1,1 тысячи квадратных метров велодорожек с асфальтобетонным покрытием и почти 500 квадратных метров прорезиненной беговой дорожки.
Параллельно специалисты приводят в порядок озеленение территории, очищая ее от старых, обветшавших и сухих деревьев и кустарников. В планах — обустроить газоны общей площадью около 15 тысяч квадратных метров, высадить 255 крупных деревьев, более 1,7 тысячи кустарников и 8,3 тысячи многолетних растений.
В результате реализации проекта на обновленной набережной появятся 13 функциональных площадок для спокойного отдыха, проведения мероприятий, прогулок с детьми и занятий спортом. В частности, проект предусматривает пространство для игры в настольный теннис и памп-трек.
У исторической плотины на улице Колмогорова также организуют переход между берегами. Акцентом обновленного общественного пространства станет большая смотровая площадка, которая будет возвышаться над пешеходным тротуаром. Такое архитектурное решение в столице Среднего Урала применяется впервые.
Отметим, что до окончания голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году, остается всего несколько дней. На сегодняшний день свой выбор уже сделали более 693 тысяч уральцев.