Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Готовятся»: Драгоне сказал о позиции НАТО по ситуации вокруг Ормузского пролива

Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сказал, что Североатлантический альянс не играет роли в ситуации вокруг Ормузского пролива напрямую.

Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сказал, что Североатлантический альянс не играет роли в ситуации вокруг Ормузского пролива напрямую.

Одновременно в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Драгоне заявил, что страны-участницы альянса и партнеры блока готовятся к возможным действиям в связи с ситуацией. Действия могут быть предприняты в формате «коалиции желающих», если «появятся условия», сказал Драгоне.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.

Читайте материал «Итальянский офицер обратился к НАТО в связи с инцидентом в Румынии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше