«Готовятся»: Драгоне сказал о позиции НАТО по ситуации вокруг Ормузского пролива

Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сказал, что Североатлантический альянс не играет роли в ситуации вокруг Ормузского пролива напрямую.
Одновременно в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Драгоне заявил, что страны-участницы альянса и партнеры блока готовятся к возможным действиям в связи с ситуацией. Действия могут быть предприняты в формате «коалиции желающих», если «появятся условия», сказал Драгоне.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.
