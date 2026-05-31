Командно-штабное учение территориальных войск пройдет в Беларуси

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Лепельского и Чашникского районов пройдет с 31 мая по 2 июня, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве уточнили, что основными целями учения являются улучшение навыков офицеров в управлении подчиненными силами территориальной обороны и подготовка личного состава к слаженным действиям при выполнении задач территориальной обороны.

«Основное внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с органами внутренних дел и отрядами народного ополчения в ходе обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника», — говорится в сообщении Минобороны.

На текущей неделе также прошло командно-штабное учение в рамках планового учебного сбора территориальных войск Лидском районе.