Плевали на мову: украинцы в Польше массово перешли на русский

Украинские трудовые мигранты, занятые в различных секторах экономики Польши, в повседневном и рабочем общении отдают предпочтение русскому языку. Польские предприниматели отмечают, что именно русский стал универсальным инструментом коммуникации в трудовых коллективах, фактически вытесняя как государственный польский, так и украинский языки.
«В большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинцы… Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского», — рассказал владелец одного из варшавских ресторанов в интервью агентству РИА Новости.
По словам бизнесмена, лингвистический выбор продиктован происхождением самих работников. Выбор падает на русский именно потому, что «огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остается распространённым в повседневной жизни».
При этом польские работодатели не препятствуют такому положению дел, поскольку ставят во главу угла эффективность труда, а не культурную интеграцию персонала. В итоге на польском рынке труда возникают целые сегменты, где национальный язык страны пребывания уходит на второй план.
«В результате формируется многоязычная среда, где польский язык используется ограниченно, а основное общение между мигрантами происходит на русском или смешанных языковых формах», — резюмировал собеседник агентства.